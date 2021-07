Preisauftrieb bei Getreide und Gemüse

Wiesbaden. Die hohe Nachfrage hat die Preise für pflanzliche Erzeugnisse im Mai in die Höhe getrieben. Getreide war fast 27 Prozent teurer als im Mai 2020, beim Gemüse betrug der Anstieg knapp 18 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Mittwoch mitteilte. Auch Obst wurde im Jahresvergleich deutlich teurer – Erdbeeren etwa um 53,5 Prozent. Grund war hier der späte Saisonanfang wegen des kalten Frühjahrswetters. Im Mai war das Angebot daher begrenzt, die Preise waren entsprechend hoch. (AFP/jW)