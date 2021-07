Ergebnisrückgang bei Genossenschaftsbanken

Frankfurt am Main. Deutschlands Genossenschaftsbanken stellen sich 2021 auf mögliche Rückschläge infolge der Coronakrise ein. Zwar werde sich die Ergebnislage der Institute im Zuge der Konjunkturerholung wahrscheinlich stabilisieren, sagte Andreas Martin, Vorstandsmitglied des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), am Dienstag in Frankfurt. »Zugleich ist aber durch die Rezession des Jahres 2020 und die für Unternehmen nun nicht mehr ausgesetzte Insolvenzantragspflicht mit steigenden Insolvenzzahlen zu rechnen.« Das führe zu Kreditausfällen. (dpa/jW)