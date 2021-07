Bündnis fordert Tempolimit nach Wahl

Berlin. Ein breites Bündnis aus Verbänden pocht auf ein generelles Tempolimit auf deutschen Autobahnen schon bald nach der Bundestagswahl. »Niedrigere Geschwindigkeiten senken den CO2-Ausstoß massiv und könnten Tausende Leben retten«, sagte die Bundesvorsitzende des ökologischen Verkehrsklubs VCD, Kerstin Haarmann, am Dienstag in Berlin laut Mitteilung. Mit einem strikt kontrollierten Tempolimit von 120 Kilometer pro Stunde auf Autobahnen, Tempo 80 außerorts und Tempo 30 in der Stadt ließen sich bis 2034 insgesamt bis zu 100 Millionen Tonnen CO2 einsparen, sagte Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe. (dpa/jW)