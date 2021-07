Zapfenstreich nach Krieg in Afghanistan

Berlin. Bundesregierung und Bundestag wollen den nach fast 20 Jahren beendeten Kriegseinsatz der Bundeswehr in Afghanistan mit einem Großen Zapfenstreich vor dem Reichstag würdigen. Eine entsprechende Einigung wurde nach Informationen der Deutschen Presseagentur laut Meldung vom Dienstag nach mehrtägigen Gesprächen erzielt. Demnach soll es am 31. August im Bendler-Block, dem Sitz des Verteidigungsministeriums in Berlin, zunächst eine Kranzniederlegung, einen Appell und Gespräche von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit Hinterbliebenen und Angehörigen von Soldaten geben. Danach ist der Zapfenstreich vor dem Reichstagsgebäude geplant. (dpa/jW)