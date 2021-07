Mehr Geld für Brotbäcker im Südwesten

Stuttgart. In der Brotindustrie in Baden-Württemberg konnte die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) eine Tarifabschluss erzielen. Uwe Hildebrandt, Landesbezirksvorsitzender, erklärte am Montag: »Rückwirkend zum 1. Mai 2021 steigen die Löhne, Gehälter und Ausbildungsvergütungen in der Brotindustrie Baden-Württembergs um 2,3 Prozent.« Eine weitere Steigerung um erneut 2,3 Prozent erhielten die Beschäftigten ab 1. März 2022. Diese Tarifsteigerung gilt für die rund 1.500 Beschäftigten der Lieken- und Bäckerbub- (EDEKA)-Betriebe in Baden-Württemberg und im Saarland. (jW)