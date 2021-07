US-Monopole attackieren Tik Tok

Redwood City. Die Google-Tochter Youtube beschleunigt die internationale Expansion bei seinem Tik-Tok-Konkurrenzangebot »Shorts« und bringt es dabei auch nach Deutschland. Shorts werde nun in mehr als 100 Ländern eingeführt, kündigte die Videoplattform am Montag an. Bei der Vorlage der Google-Zahlen zum ersten Quartal hieß es, die Clips von Shorts kämen inzwischen auf 6,5 Milliarden Abrufe pro Tag. Tik Tok, das zum chinesischen Konzern Bytedance gehört, hat stark an Popularität gewonnen. Auch Facebooks Instagram startete einen ähnlichen Dienst unter dem Namen »Reels«. (dpa/jW)