Kämpfen bis zum Schluss

Anne Neier Lebhafte Stimmung beim Ausstand am Montag in Ostwestfalen

Die Stimmung sei »lebhaft« gewesen, sagte Gewerkschaftssekretär Daniel Hirschi über den Ausstand: Am Montag hat Verdi die Beschäftigten der Verpackungsdruckerei MM Graphia in Bielefeld-Brackwede zu einem 48-Stunden-Streik aufgerufen. Anlass ist die geplante Betriebsschließung durch den österreichischen Konzern Mayr-Melnhof (MM), die im Mai bekanntgegeben wurde. Offiziell habe die Konzernspitze noch nicht auf den Warnstreik reagiert, doch man habe gemerkt, dass sie »angefressen« sei, so Hirschi gegenüber jW. Auch der Verdi-Vorsitzende Frank Werneke sei am Montag dabeigewesen.

Durch die Schließung entsteht für die 212 Beschäftigten der MM Graphia laut der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung im Laufe ihres Erwerbslebens ein wirtschaftlicher Gesamtschaden in Höhe von 83 Millionen Euro. Verdi fordert deshalb einen Sozialplan mit einem Umfang von 41,5 Millionen Euro zur Abmilderung der Folgen für die Belegschaft, doch Gespräche zum Interessensausgleich und Sozialplan begegnete der Konzern bisher mit Desinteresse. Die Verhandlungen scheiterten, weil das Unternehmen »nicht einmal ein Angebot über ein mögliches Sozialplanvolumen abgegeben« hatte, beklagte Verdi in einer Pressemitteilung vom Freitag.

Bereits in der vergangenen Woche kam es deshalb zum Arbeitsausstand: Rund 150 Beschäftigte demonstrierten am 6. Juli parallel zum ersten Einigungsstellenverfahren vor dem Betrieb, berichtete Radio Bielefeld. Der Betriebsratsvorsitzende Burkhard Winterhoff zeigte sich zufrieden: Der Streik habe den Betrieb zu 100 Prozent lahmgelegt, so Winterhoff. Bereits da habe die Konzernleitung vergeblich versucht, den Streikenden den Kauf von Würstchen in der Kantine und das Benutzen der Toiletten zu verbieten, erklärte Hirschi. Am 15. Juli sollen die Verhandlungen fortgesetzt werden.

Die Lage bei MM Graphia war schon vor der Ankündigung der Betriebsschließung im Mai schwierig. Zum Ende des Jahres 2020 wollte die österreichische Konzernzentrale den Tiefdruck in Bielefeld dichtmachen, von dem 64 Arbeiterinnen und Arbeiter betroffen gewesen wären. Dabei sei der Tiefdruck das »gewinnbringende Filetstück« des Betriebs gewesen, so Winterhoff. Die Gewinne seien jedoch rausgesaugt worden, und Investitionen blieben seit der Übernahme durch Meyr-Melnhoff aus. Verdi und Betriebsrat hatten damals ein Konzept für die Zeit bis 2025 erarbeitet, was die Geschäftsführung abgelehnt hat. Die Gewinnmargen in Polen und Russland seien höher, hieß es von Konzernseite. Letztendlich hatte der Betriebsrat in Verhandlungen erreichen können, dass die Schließung um wenigstens ein Jahr aufgeschoben wurde.

Dabei hätte es seit Jahren Alternativen gegeben, ist Hirschi überzeugt: »Sie hätten in neue Tiefdruckmaschinen investieren oder das umweltfreundliche Drucken voranbringen können.« Den Betrieb zu retten sei jedoch nie Ziel von MM gewesen, sondern jahrelang ohne Kosten Gewinne einzustreichen. Aufgrund fehlender Investitionen sei der Betrieb komplett heruntergekommen.

Auch im hessischen Niederdorfelden verloren Ende März dieses Jahres Dutzende Beschäftigte ihren Arbeitsplatz, berichtete jüngst das Verdi-Blatt Menschen Machen Medien. Demnach habe MM die R+S-Stanzformen 2010 übernommen und seitdem dort nicht mehr investiert, um auch diesen Betrieb »ausbluten« zu lassen und ihn abzuwickeln. Dabei steht es um den MM-Konzern bestens: 2019 betrug der Umsatz des Kartonherstellers mehr als zweieinhalb Milliarden Euro. Der Jahresüberschuss stieg im Vergleich zum Vorjahr um knapp 16 Prozent auf mehr als 190 Millionen Euro.