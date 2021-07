Mindestens acht Tote nach Anschlag in Somalia

Farah Abdi Warsameh/AP/dpa Immer wieder Selbstmordanschläge in Mogadischu (Archivaufnahme vom März 2021)

Mogadischu. Bei einem Selbstmordanschlag auf ein Restaurant in der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind am Freitag abend mindestens acht Menschen getötet worden, darunter der Attentäter. Er habe zudem zehn weitere Menschen verletzt, sagte der Polizeioffizier Mohamed Abdi der Deutschen Presseagentur. Der Anschlag ereignete sich während des Feierabendverkehrs in einem belebten Stadtviertel. Unter den Toten waren auch zwei Einsatzbeamte.

Bereits wenige Stunden zuvor waren bei einem Sprengstoffanschlag in der Stadt Awdinle ein Zivilist getötet und drei weitere verwundet worden. Die Dschihadistenmiliz Al-Schabaab reklamierte beide Taten im Radiosender Al-Andalus für sich und behauptete, in dem Restaurant verkehrten regelmäßig Geheimdienstmitarbeiter und deren Agenten. (dpa/jW)