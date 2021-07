Geschäfte mit Mietwohnungspaketen

Frankfurt am Main. Viele Wohnungsmieter in Deutschland werden in diesem Jahr neue Vermieter bekommen. Nach Einschätzung des Großmaklers Jones Lang LaSalle SE (JLL) ist das Geschäft mit gewerblichen Wohnimmobilien im laufenden Jahr auf Rekordkurs. Danach wechselten in der ersten Jahreshälfte bei größeren Transaktionen mit mindestens zehn Einheiten bereits 57.300 Wohnungen den Besitzer. Das Transaktionsvolumen betrug 10,3 Milliarden Euro, was aber erst 48 Prozent des Volumens aus dem Gesamtjahr 2020 sind. (dpa/jW)