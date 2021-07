Wirtschaftswachstum in EU 2021 bei 4,8 Prozent

Brüssel. Die Wirtschaftsleistung der EU könnte einer Prognose der EU-Kommission zufolge Ende des Jahres wieder auf dem Niveau von vor der Pandemie sein. Damit erhole sich die Wirtschaft schneller als zunächst angenommen von den Auswirkungen der Coronapandemie, so die Brüsseler Behörde am Mittwoch. Es wird von einem Wachstum von 4,8 Prozent in diesem und 4,5 Prozent im nächsten Jahr ausgegangen. Im Vergleich zu früheren Prognosen erhöhte sich die Erwartung damit um rund 0,5 Prozentpunkte. (dpa/jW)