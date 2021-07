Schweden: Löfven erneut Ministerpräsident

Stockholm. Der Sozialdemokrat Stefan Löfven wird in Schweden erneut Ministerpräsident. Neun Tage nach seinem Rücktritt infolge eines Misstrauensvotums erhielt er am Mittwoch die nötige Unterstützung im Parlament. Dabei reichte dem 63jährigen, dass keine Mehrheit von 175 Stimmen gegen ihn votierte: 116 Abgeordnete stimmten für, 173 gegen ihn (60 Enthaltungen). Löfven will nun erneut auf eine »rot-grüne« Minderheitsregierung setzen. Seine bisherige Regierung war vor zwei Wochen im Zuge eines Streits mit der Linkspartei um die Mietpreisbindung gestürzt worden. (dpa/jW)