Bär auf Papier

Für mehr als zehn Millionen Euro ist die Zeichnung eines Bärenkopfs von Leonardo da Vinci in London versteigert worden. Wie das Auktionshaus Christie’s am Donnerstag mitteilte, war ein Bieter bereit, rund 8,9 Millionen Pfund zu zahlen – den höchsten Preis, den eine Zeichnung des italienischen Künstlers und Universalgelehrten (1452–1519) je erzielte. Bei dem Bärenkopf handelt es sich um eine von nur acht Zeichnungen da Vincis, die sich in Privatbesitz befinden. (dpa/jW)