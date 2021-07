Russland: 336 Waldbrände in Sibirien

Jakutsk. Die schweren Waldbrände im Osten Russlands in der sibirischen Region Jakutien breiten sich aus. Dort standen am Freitag knapp 440.000 Hektar Waldfläche in Flammen, teilte die Forstschutzbehörde mit. Insgesamt tobten in Russland den Behörden zufolge 336 Waldbrände auf einer Fläche von mehr als einer halben Million Hektar – mehr als dem Doppelten der Fläche Luxemburgs. (dpa/jW)