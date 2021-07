Italien: Küstenwache birgt Leichen

Lampedusa. Nach dem Kentern eines Bootes mit Flüchtlingen vor der Insel Lampedusa am Mittwoch vergangener Woche konnten von mehreren Vermissten nur noch die Leichname geborgen werden, wie die italienische Küstenwache nach staatsanwaltlich angeordneter Suche in der Nacht zu Freitag mitteilte. Das gesunkene Schiff sei in etwa 90 Metern Tiefe ausfindig gemacht worden. Eine Leiche sei im Rumpf entdeckt worden, weitere acht um das Wrack herum. Das gekenterte Boot war mit rund 60 Flüchtlingen besetzt gewesen. 46 hatten gerettet werden können. Die Suche werde fortgesetzt. (dpa/jW)