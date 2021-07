EU-Parlament will Boykott von Olympia in Beijing

Strasbourg. Das EU-Parlament hat wegen angeblicher Menschenrechtsverletzungen zu einem diplomatischen Boykott der Olympischen Winterspiele in Beijing aufgerufen. Die EU-Staaten und die EU-Kommission sollten Einladungen im kommenden Februar von Diplomaten und Regierungsvertretern ablehnen, hieß es in einer Entschließung. Es sei denn, so die Vorgabe, die Situation etwa in Hongkong und der Provinz Xinjiang »verbessere« sich. (dpa/jW)