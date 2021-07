Für hundert Dollar mehr

Glen Wilson / Warner Bros/imago images/Cinema Publishers Collection Wir sehen uns in der Hölle: Judas besiegelt per Handschlag seinen Deal mit dem FBI

Einer der wichtigsten Filme der allerersten Ausgabe des Internationalen Forums des Jungen Films auf der Berlinale von 1971 war »The Murder of Fred Hampton« von Howard Alk und seinem Kollektiv Chicagoer Dokumentaristen.

Direct Cinema, im Stil der Zeit. Man vermisst es sehr. Und darf die Dokumentaristen durchaus auch dafür bewundern, dass sie mit ihrem vergleichsweise recht unhandlichen technischen Apparat immer mitten im Getümmel irgendwie doch alles festgehalten hatten, was bis dahin öffentlich bekannt war. Der Film endet mit den gerichtlichen Untersuchungen des politischen Mordes, den die Polizei von Chicago an Fred Hampton, dem »Chairman« des Illinois Chapter der Black Panther Party, am 4. Dezember 1969 verübt und als Notwehr verkauft hatte, obwohl nie nachgewiesen werden konnte, dass die in Hamptons Wohnung, dem Ort des Anschlags, versammelten Panthers überhaupt einen Schuss abgefeuert hatten. Hampton war im Halbschlaf, so die Augenzeugen, von der Polizei regelrecht exekutiert worden. Das Stürmen der Wohnung hatte offenbar keinen anderen Zweck als eben diese Tötung gehabt. Die Polizei verstieß in vielen Punkten gegen geltendes Recht, wie die gerichtlichen Untersuchungen dann auch feststellten. Weitere Prozesse sollten folgen. Sie dauerten bis in die frühen 80er Jahre.

Eine Person war 1971 noch nicht auf dem Schirm: William O’Neal, »Sicherheitschef« des Illinois Chapter, Chauffeur und Leibwächter von Hampton. Er ist der »Judas« in »Judas and the Black Messiah«, Shaka Kings Spielfilmversion jener schon vielfach dokumentierten Ereignisse in Chicago Ende der 60er, die bei den letzten Oscars auch ein bisschen mit abräumte. Der Messias ist natürlich niemand anders als Fred Hampton. Diesen Ehrentitel verdankte er indirekt dem damaligen Direktor des FBI J. Edgar Hoover. Schließlich war laut Hoover der Sinn seines geheimen (und illegalen) »Counter Intelligence Program« (Cointelpro) gegen die Bürgerrechtsbewegung und US-amerikanische Linke im allgemeinen und die Black Panther Party (BPP) im besonderen nicht zuletzt »die Verhinderung des Aufstiegs eines Messias, der die schwarze nationalistische ­Bewegung ­einigen und unter Strom setzen könnte« (»to prevent the rise of a messiah who could unify and electrify the militant black nationalist movement«).

Jeffrey Haas, einer der jungen Anwälte, die die BPP vor Gericht vertraten, bemerkt in seiner 2010 publizierten, materialreichen Monographie »The Assassination of Fred Hampton«, dass ihm der Name O’Neal erstmals 1973 in einem Artikel der Chicago ­Tribune als ein angeblicher FBI-Informant auffiel. »Judas« rückte allmählich ins Zentrum.

Später sagte der »schizophrene moralische Eunuch« (Haas über O’Neal) vor Gericht aus, dass er den Panthers 1968 auf Verlangen des FBI-Agenten Roy Mitchell beitrat und für seine Dienste zunächst 100 Dollar die Woche erhielt. Direkt nach der Ermordung Hamptons verließ O’Neal die BPP und machte eine Tankstelle auf. Nachdem er 1989 einem Interview für eine Folge der TV-Doku-Serie »Eyes on the ­Prize« des staatlichen Senders PBS über die Bürgerrechtsbewegung zugestimmt hatte und darin erstmals seine Rolle bei der Ermordung öffentlich zugab, starb er den für einen Judas vorgesehenen Freitod. Er lief am 17. Januar 1990, um zwei Uhr morgens vor ein fahrendes Auto. So weit einige der bekannten Fakten und Verwicklungen.

Was bietet der Film? So wie der Teufel die besten Melodien kennt, so hat in dem Film Judas die besten Szenen. O’Neal (LaKeith Stanfield) erscheint darin zunächst als popmythologische Trickster-Figur, die ziemlich viel Pech hat. Seine Masche, sich als FBI-Agent auszugeben, um Autos zu klauen, fliegt auf. In der Folge haben ihn die echten FBI-Agenten in der Mangel. Und plötzlich findet er sich, vom FBI Agenten Roy Mitchell (Jesse Plemons) erpresst, in einer politischen Schulung wieder, in der Fred Hampton (Daniel Kaluuya) maoistischen Frontalunterricht hält: »Krieg ist Politik mit Blutvergießen. Politik ist Krieg ohne Blutvergießen. Was sind unsere Waffen? Knarren? Granaten? Raketenwerfer?«

Und während Hampton als Antwort auf die eigene Frage »The People« an die Tafel schreibt, murmelt Judas bestürzt vor sich hin: »Wie? Diese N****s haben Raketenwerfer?« Das, muss man zugeben, ist schon verdammt komisch. Die Geschichte an sich ist es nicht.

Die Panthers sehen verdammt stylisch aus und benutzen coole Slogans wie »Off the pigs!«. Sogar Hamptons Camouflage-Anglerhut, den man aus Howard Alks Dokumentation kennt, hat man liebevoll – nun in Farbe – reproduziert. Die obligatorische Begegnung mit Satan darf Judas nicht versäumen. Am Ende eines langen Tresens in einer schön ausgeleuchteten Bar mit einem gespenstisch jaulenden Soulstück im Hintergrund (The Ordells – »Sipping a cup of coffee«) wartet der als Über-Pimp verkleidet und überreicht Judas das Verdammnisurteil in Gestalt des alten gefälschten FBI-Ausweises. Spätestens hier hat noch der letzte verstanden, dass dies mehr die Geschichte von Judas, weniger die des sich aufopfernden Messias ist.

Das Selbstverständnis des Films illustriert auch die Treffen von Judas und dem FBI-Mann Mitchell, meist in mondänen Restaurants. Judas trägt eine schöne Pimp-Sonnenbrille und sagt »Groovy«. Was wiederum ein bisschen zu groovy ist. Klar ist auch: Selbst der teuflischste FBI-Mann ist nur ein Werkzeug in den Händen eines noch teuflischeren, des allmächtigen J. Edgar Hoovers (Martin Sheen).

Es gibt Verschwörungen, und Hoovers »Counter Intelligence Program« ist sicher eines der Musterbeispiele für Verschwörungen in staatlichen Institutionen. Man sollte freilich nicht vergessen, dass »Conspiracy« in den USA auch ein juristischer Begriff ist, der ein strafrechtliches Delikt bezeichnet. Wegen »Conspiracy« hatten die Panthers auch gegen das FBI, die Polizei und die Stadtregierung von Chicago geklagt. Der Prozess endete 1982 mit einem Vergleich, der den Klägern eine Summe von 1,85 Millionen Dollar zusprach.

Das letzte Wort (im Abspann des Films) gehört dem historischen Fred Hampton, der zornig erklärt: »I am a proletarian. I am the people. I’m not the pig. You gotta make a distinction.«