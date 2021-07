»OPEC plus«: Ölpreise stagnieren

Singapur. Die Ölpreise haben sich zu Wochenbeginn zunächst kaum von der Stelle bewegt. Am »Markt« herrscht große Vorsicht, weil Gespräche großer Ölfördernationen über die künftige Politik auf diesem Gebiet stocken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Montag morgen 76,18 US-Dollar und damit in etwa soviel wie am Freitag. Beratungen des Ölverbunds »OPEC plus« gehen am Montag in die Verlängerung. Vor dem Wochenende war es den 23 Ländern nicht gelungen, sich auf eine gemeinsame Förderpolitik zu einigen. (dpa/jW)