Neu erschienen

International

In der Wiener Zeitschrift für internationale Politik kritisiert Wilhelm Reichmann die »westliche« Berichterstattung über die Lage in der chinesischen Provinz Xinjiang als »gezielte Kampagne gegen einen unliebsamen Konkurrenten«. In dieser werde die »Lesart der extremistischen Uiguren vom Befreiungskampf der Turkvölker« übernommen, die chinesische Erfahrung mit dem islamistisch-separatistischen Terrorismus seit 2009 aber ignoriert. Es gebe weltweit derzeit keinen anderen Konflikt, bei dem Anschuldigungen von politischen Aktivisten sowie Propagandisten und die Einschätzungen zahlreicher Fachleute so drastisch auseinandergehen. Wendelin Ettmayer fragt sich, ob für die Ukraine ein »österreichischer Weg«, also eine konsequente Neutralität, die bessere Option wäre. Berndt Ender schreibt über die »Wiener Nachrichtendienste als Hinterhof der CIA und NATO«. (jW)

International. Die Zeitschrift für internationale Politik, Nr. 3/2021, 70 Seiten, 7,50 Euro, Bezug: Arbeitsgemeinschaft Internationale Publizistik, Quellenstraße 2 C, A-1100 Wien, ­E-Mail: office@international.or.at

Graswurzelrevolution

Im Sommerheft der Graswurzelrevolution fragt sich Lou Marin, ob die Umweltbewegung mit den sogenannten Klimalisten bei Bundes-, Landtags- und Kommunalwahlen in eine Sackgasse gerät. Von deren Mandatsträgern würden, so habe sich bereits gezeigt, angebliche »politische Sachzwänge« sofort internalisiert, ja »geradezu als ›Lernvorgang‹ begriffen«. Manfred Norwat stellt das Modell einer »partizipativen Demokratie« vor. (jW)

Graswurzelrevolution, Jg. 50/Nr. 460, 28 Seiten, 3,80 Euro, Bezug: Verlag Graswurzelrevolution, Abo und Vertrieb, Vaubanal­lee 2, 79100 Freiburg, E-Mail: abo@graswurzel.net

Welttrends

Schwerpunkt des Juliheftes der Welttrends ist die »Berliner Außenpolitik« am Ende der Ära Merkel. Erhard Crome schreibt über »Gesinnungsethik und Außenpolitik«. Lutz Kleinwächter versucht sich an einer Bilanz der deutschen Außenpolitik in den vergangenen drei Jahrzehnten. Petra Erler untersucht die EU-Politik Merkels. (jW)

Welttrends. Das außenpolitische Journal, Nr. 177/Juli 2021, 72 Seiten, 5,80 Euro, Bezug: Welttrends, Medienhaus Babelsberg, August-Bebel-Str. 26–52, 14482 Potsdam, E-Mail: bestellung@welttrends.de