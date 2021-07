Cyberangriffe: BDI fordert Schutzstrategie

Berlin. Der Industrieverband BDI will Cyberattacken auf Unternehmen mit einer »nationalen Wirtschaftsschutzstrategie« von Politik und Wirtschaft besser abwehren. »Noch nie wurde die deutsche Wirtschaft so stark angegriffen wie heute«, sagte Matthias Wachter, Leiter der Abteilung Sicherheit beim BDI, der Welt am Sonntag. Er fordert unter anderem einen »Koordinator für Wirtschaftsschutz« im Rang eines Staatsministers oder Staatssekretärs. Zudem solle ein nationales Wirtschaftsschutzzentrum als öffentlich-private Partnerschaft eingerichtet werden, das als Schnittstelle zwischen »Sicherheitsbehörden« und Unternehmen fungieren solle. (dpa/jW)