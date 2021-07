Ermittlungen gegen früheren V-Mann

Schwerin. Die Bundesanwaltschaft ermittelt gegen einen Mitarbeiter des Verfassungsschutzes von Mecklenburg-Vorpommern wegen Geheimnisverrats. Das Innenministerium in Schwerin teilte am Freitag abend mit, es habe dem Generalbundesanwalt »vollste Unterstützung« bei den Ermittlungen zugesagt. Die Ermittlungen gehen den Angaben zufolge auf Ereignisse im Jahr 2020 zurück. Nach Recherchen von Spiegel und MDR soll ein ehemaliger V-Mann an der geplanten Ermordung eines tschetschenischen Aktivisten in der Nähe von München beteiligt gewesen sein. (dpa/jW)