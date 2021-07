Tanz im Kino

So was ist selten: Livetanz auf der Bühne vor der Leinwand. So zu bewundern im Kultkino Babylon am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin. Am Sonnabend um 23.59 Uhr wird die elegante Ballerina Laura Tiffany Schmid zwei Soli tanzen. Darin geht es um eine junge Dame, die im »Traum der Rettung« trotz festlichen Outfits heftig um Hoffnung ringt. In der zweiten modernen Miniatur mit dem Titel »Die Verführung« hat sie eine denkwürdige Verabredung. Anna Vavilkina, Kinoorganistin, spielt dazu auf, während Gisela Sonnenburg, jW-Ballettspezialistin und Choreographin, moderiert. Filmisch geht es dann mit »Madame Dubarry« weiter, dem Stummfilm von Ernst Lubitsch aus dem Jahr 1919, der zur Zeit der Französischen Revolution spielt. Der Eintritt ist frei, Ticketreservierungen unter babylonberlin.eu sind aber angeraten. (jW)