Bei Lützen kam 1632 der schwedische König Gustav II. Adolf in Folge einer der schwersten Schlachten des Dreißigjährigen Krieges ums Leben. Mit dem »Museum Lützen 1632« entsteht nun an historischer Stelle eine Art Museumscampus. Die Bauarbeiten haben am Freitag begonnen, wie Sachsen-Anhalts Wirtschaftsministerium mitteilte. Mitte 2022 soll das Museum, unweit von Halle und Leipzig gelegen, fertig sein. (dpa/jW)