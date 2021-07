IG Metall fordert Aufträge für Werften

Hamburg. Die IG Metall Küste fordert Bund, Land und die MV-Werften auf, zügig Verhandlungen über weitere Aufträge aufzunehmen. »Wir brauchen Arbeit auf den Werften. Für die Beschäftigten und Standorte müssen Perspektiven entwickelt werden«, wird Stefan Schad, Geschäftsführer der IG Metall Rostock und Schwerin, in einer am Freitag verbreiteten Mitteilung zitiert. »Dafür bleiben nur wenige Monate Zeit, sonst droht ein weiterer Jobabbau und die Stilllegung der Werften.« Für August sind weitere öffentliche Aktionen an den Standorten geplant, kündigte der Gewerkschafter an. (jW)