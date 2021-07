Erstmals genügend Impfstoff in Arztpraxen

Berlin. Arztpraxen in der Bundesrepublik werden kommende Woche zum ersten Mal auch die Menge an Impfstoffen geliefert bekommen, die sie vorher bestellt haben. Wie Andreas Gassen, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, der dpa in Berlin mitteilte, sei mit rund 2,3 Millionen Impfdosen erstmals bundesweit weniger Impfstoff bestellt worden, als bereitstünde. Bisher hätten die Praxen laut Gassen deutlich weniger Impfstoff erhalten, als sie eigentlich benötigt hatten. Der Andrang in Arztpraxen sei jedoch nach wie vor groß, und es würden lange Wartelisten von Impfwilligen abgearbeitet. (dpa/jW)