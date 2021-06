Amy Gutmann soll neue ­US-Botschafterin werden

Berlin. US-Präsident Joseph Biden will die Präsidentin der Elitehochschule University of Pennsylvania, Amy Gutmann, als neue Botschafterin der USA nach Deutschland schicken. Die Regierung in Washington hat diese Personalie der Bundesregierung offiziell mitgeteilt, wie die Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch aus Berliner Regierungskreisen erfuhr. Der Botschafterposten in Berlin ist seit dem Abgang des Botschafters Richard Grenell im Juni 2020 vakant. Grenell, ein glühender Anhänger des früheren US-Präsidenten Donald Trump, hatte in Deutschland mit seinem konfrontativen Auftreten immer wieder Anstoß erregt. (AFP/jW)