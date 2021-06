Leasingkonzern Grenke: Firmengründer tritt ab

Frankfurt am Main. Der mit Betrugsvorwürfen konfrontierte Leasingkonzern Grenke tauscht seinen halben Aufsichtsrat aus. Firmengründer Wolfgang Grenke verlasse das Gremium mit Ablauf der Hauptversammlung am 29. Juli, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Einen Nachfolger werde die Beteiligungsgesellschaft in den kommenden Wochen benennen. Zudem schieden die Mitglieder Claudia Krcmar und Florian Schulte aus dem Kontrollgremium aus.

Nachdem der britische Leerverkäufer Fraser Perring das Unternehmen im Herbst 2020 mit Geldwäsche- und Täuschungsvorwürfen überzogen hatte, ließ Wolfgang Grenke sein Mandat als Vizeaufsichtsratschef ruhen. (Reuters/jW)