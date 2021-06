FAU versus Domino’s Pizza

Naumburg. Die Freie Arbeiterinnen- und Arbeiterunion (FAU) Leipzig hat am Freitag in Naumburg eine Kundgebung vor der neu eröffneten Domino’s-Filiale abgehalten. Wie aus einer Pressemitteilung der Organisation von Sonntag hervorgeht, war Anlass für die Aktion der Arbeitskonflikt zwischen der FAU Leipzig und dem Franchiseunternehmen Effekt GmbH, das unter anderem die Filiale der Fastfoodkette in Naumburg betreibt. Dem Unternehmen wird vorgeworfen, einem Lieferfahrer in Leipzig unrechtmäßig gekündigt zu haben und grundlegende gesetzliche Mindeststandards zu unterwandern. Per Unterschriftenliste habe die Belegschaft in der betreffenden Filiale ein »hinreichendes Angebot« an Coronaschnelltests gefordert. Wenige Tage nach der Abgabe der Unterschriftenliste sei dem Fahrer eine Kündigung aus »betriebsbedingten Gründen« ausgestellt worden. (jW)