Maas gegen Abzug der Bundeswehr aus Mali

Rom. Bundesaußenminister Heiko Maas hat sich bezüglich des Anschlags auf die Bundeswehr in ­Mali am vergangenen Freitag gegen einen Abzug der deutschen Soldaten aus dem westafrikanischen Land ausgesprochen. »Wir müssen uns darüber klarwerden, dass die Region droht, zu einer Drehscheibe des internationalen Terrorismus zu werden«, sagte er am Montag am Rande eines Treffens der »internationalen Anti-IS-Koalition« in Rom. Deswegen sei es notwendig, sich dort mit anderen Partnern weiter zu engagieren. Darüber sei man innerhalb der EU und mit Frankreich im Gespräch. (dpa/jW)