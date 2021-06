Mehr Großspenden für Parteien

Berlin. Im Jahr der Bundestagswahl haben Grüne, CDU und FDP in den ersten Monaten deutlich mehr Großspenden erhalten als im Vorjahreszeitraum. So kommen die Grünen auf 1,74 Millionen Euro Spenden, die FDP mit 1,58 Millionen Euro folgt auf Platz zwei, wie aus einer vorläufigen Übersicht für 2021 des Bundestags hervorgeht, über die Bild am Dienstag berichtete. Im Vorjahr erhielten beide Parteien bis zu diesem Zeitpunkt keine Spenden. Dahinter folgt die Union mit 1,25 Millionen Euro. Das sei fast doppelt soviel. (dpa/jW)