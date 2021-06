Die Wut des Revolutionärs

Beggars Group Schreiende Gitarren: Mdou Moctar mit Band

Die Geschichte der Tuareg, der Nomaden aus der nordafrikanischen Sahelzone, ist auch eine der Musik: der Takamba-Tradition, die sich in endlosen Schleifen winden kann und in deren hypnotischen Loops sich polyphoner Gesang und auf Saiteninstrumenten wie der langhalsigen Tahardent gezupfte Soli ablösen. In der elektronischen Abwandlung dieses Stils springen den blubbernden Handtrommeln peitschende Drumcomputer zur Seite, und die akustischen Instrumente weichen verzerrten E-Gitarren. Aus dieser Verquickung von Tradition und Moderne ist nach dem Ende der französischen Kolonialherrschaft in Westafrika in den 1960er Jahren ein mittlerweile auch in der westlichen Hemisphäre populärer Musikstil entstanden, für den sich der Name »Desert Blues« eingebürgert hat.

Seit seinen Anfängen war der Wüstenblues zu gleichen Teilen widerständig und sehnsuchtsvoll aufgeladen. Mdou Moctar steht im Bann der beiden großen leidenschaftlichen Themen von Revolution und Liebe, die ihn in seinen Songs immer wieder beschäftigen und unmittelbar mit der Situation der Tuareg in Vergangenheit und Gegenwart zusammenhängen. Er stammt ursprünglich aus Agadez, einem der Zentren der Tuareg-Rebellion der 1990er Jahre in Niger. Seine erste Gitarre baute er selbst, nachdem er einen Auftritt des ikonischen, im vergangenen Jahr verstorbenen Gitarristen und Sängers Abdallah Oumbadougou aus Niger erlebt hatte. Sie zu spielen, brachte er sich selber bei. Mit »Afrique Victime« hat Moctar nun sein mittlerweile sechstes Studioalbum veröffentlicht.

Der Titel des Albums ist Programm: Moctar beklagt – zumeist in Tamasheq, der Sprache der Tuareg, zwischendurch vereinzelt auf französisch – die koloniale Ausbeutung des afrikanischen Kontinents, die im Falle der Tuareg noch mit der komplizierten Situation einer nomadischen Kultur verquickt ist, die sich nationalstaatlich nirgendwo zuordnen lässt. Selbst heterogen organisiert, besitzen die Tuareg in Niger, Libyen, Algerien oder Mali Minderheitenstatus und haben entsprechend an allen Fronten mit Ausgrenzung und Unterdrückung zu kämpfen. So ist das wirtschaftliche Überleben nicht nur der umherziehenden Hirten, sondern auch der niedergelassenen Bevölkerungsteile zunehmend gefährdet. Daraus entstand in jüngerer Zeit die Forderung nach einem unabhängigen Nationalstaat mit eigenem Territorium, den die Befreiungsbewegung MNLA im Norden Malis einfordert.

Die Wut des Revolutionärs, als den er sich selbst bezeichnet, steckt auch in Moctars psychedelischen Gitarrengewittern, die nicht von ungefähr an die Soli von Jimi Hendrix oder Prince, eines seiner großen Vorbilder, erinnern. Folgerichtig war es auch Moctar, der 2015 in einem staubdurchwehten Sahel-Remake des Films »Purple Rain« (1984), das der US-amerikanische Regisseur Christopher Kirkley gedreht hat, die Hauptrolle und dabei vor allem sich selbst spielte. Es war der erste Spielfilm in Tamasheq, das aber kein Wort für die Farbe Lila kennt und den violetten Regen im Titel daher als »blau mit etwas beigemischtem Rot« beschreibt.

»Afrique Victime« beginnt mit der Aufnahme von Schritten, die sich nähern, bevor die ersten perlenden Gitarrenläufe erklingen – einem schlichten, aber sinnfälligen Verweis auf das Land und die Menschen, die dort allzeit in Bewegung sind. Ein Hahnenschrei kündigt einen neuen Tag an. Sobald sich Schlagzeug und Bass einmischen, bricht sich dann eine unwiderstehliche Energie Bahn, die sich während der folgenden siebeneinhalb Minuten in einem irrwitzigen Crescendo dröhnender Gitarren auftürmt, krachend entlädt und zwischendurch an quälende Schmerzensschreie erinnert: »Afrika, du Opfer so vieler Verbrechen«, heißt es im Text: »Wenn wir schweigen, wird dies unser Ende sein.«

Verhaltenere Stücke wie das sanftmütige, behutsam vorgetragene »Tala Tannam« oder auch das letzte, ­akustische Stück des Albums, »Bismilahi Atagah«, kommen zwar sehr viel ruhiger daher, besitzen jedoch denselben hypnotischen Sog, der sich aus dem monoton vorwärtsstolpernden Rhythmus und den einprägsamen mehrstimmigen Gesangspartien zusammensetzt und dabei unwiderstehlich weiter drängt. Wohin? Auf »Afrique Victime« stellt Moctar seine politische Botschaft unüberhörbar in den Vordergrund, und er tut dies nicht weniger kämpferisch und poetisch, als dies Abdallah Oumbadougou vor 60 Jahren zu Zeiten der ersten Tuareg-Aufstände tat.

Nachdem er lange auf Sahel Sounds, dem Label von Christopher Kirkley, beheimatet war, der sich selbst als eine Mischung aus Musikethnologe und -produzent versteht, ist Mdou Moctar nun zur deutlich größeren New Yorker Indie-Firma Matador gewechselt – ein weiter Weg gegenüber der Zeit seiner Anfänge, als sich seine Musik in Agadez unter seinen frühen Fans verbreitete, indem sie via Bluetooth von einem Mobiltelefon zum nächsten weitergereicht wurde.