Experiment missglückt

Wissenschaftler wollten am Wochenende in zwei bekannten Pariser Diskotheken das Coronaübertragungsrisiko testen – daraus wird aber erst mal nichts. Wie die Einrichtung für Infektionskrankheiten ANRS am Sonnabend mitteilte, reichte die Zahl der Freiwilligen nicht aus. Unter dem Motto »Reviens la nuit« wurden 4.400 Erwachsene im Alter von 18 bis 65 Jahren gesucht. Die Partygänger sollten auch vollständig geimpft sein. Das Experiment solle nun zu einem späteren Termin nachgeholt werden. Die Regierung hatte angekündigt, dass Partys in Frankreichs Klubs vom 9. Juli wieder steigen können. Die Zwangspause für Nachtklubs dauerte 15 Monate lang. Gäste sollen einen Test-, Impf- oder Genesungsnachweis vorzeigen. Die Klubs dürfen drinnen vorerst nur eine begrenzte Zahl an Menschen empfangen. Maskenpflicht gelte aber nicht. Frankreich war von der Coronapandemie schwer betroffen. Seit Wochen sinkt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen aber stark. (dpa/jW)