Wirtschaftskrise im Libanon spitzt sich zu

Beirut. Die Wirtschafts- und Finanzkrise im Libanon verschärft sich weiter. Die libanesische Lira erreichte auf dem Schwarzmarkt ein neues Allzeittief, wie lokale Medien am Sonnabend meldeten. Ein US-Dollar kostete demnach erstmals mehr als 17.000 Lira. Die libanesische Währung hat damit seit Ausbruch der Krise vor fast zwei Jahren mehr als 90 Prozent ihres Wertes verloren. Der Lira-Absturz geht einher mit einer Versorgungskrise, da das Land am Mittelmeer stark von Importen abhängig ist. Die geschäftsführende Regierung hatte am Freitag Treibstoffsubventionen gekürzt. (dpa/jW)