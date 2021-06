Macrons Schmach

imago images/Hans Lucas Hat gegen das Gesetz mobilisiert: Die Gewerkschaft CGT protestiert in Lyon

Ein Etappensieg für die französischen Lohnabhängigen und ihre Gewerkschaften: Der französische Staatsrat, oberste Verwaltungsjustiz des Landes, hat am vergangenen Dienstag die von Staatschef Emmanuel Macron und seiner Regierung geplante Reform der Erwerbslosenversicherung vorerst gestoppt. Der Rat, der vor Inkrafttreten gesellschaftlich besonders relevanter Gesetze konsultiert werden muss, wies Macrons Plan deshalb zurück, »weil die Unsicherheit der wirtschaftlichen Situation es zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht erlaubt, die neuen Regeln einzuführen«. Die nun zunächst auf Eis gelegte »Reform« verweigert Beschäftigungslosen finanzielle Hilfe, sofern sie zuvor nicht mindestens sechs – statt bisher vier – Monate gearbeitet haben. Der finanzielle Ausgleich soll außerdem um durchschnittlich 17 Prozent gegenüber der bisherigen Regelung gekürzt werden.

Der Staatsrat, französisch »Conseil d’État«, sah in dieser Entscheidung der rechtskonservativ-neoliberalen Regierung eine nicht hinnehmbare »signifikante Bestrafung« vor allem jener Lohnabhängigen, deren Zukunft in prekären Beschäftigungsverhältnissen »unsicher« sei. Ein deutlicher Hinweis auf jene Wirtschaftssektoren – Handel, Tourismus und Hotelgewerbe etwa –, die ihre Beschäftigten auch schon vor der Pandemie mit Kurzzeitverträgen abspeisten. Das Gesetz sollte ursprünglich am 1. Juli in Kraft treten. Derzeit betroffen sind nach Angaben der staatlichen Arbeitsagentur UNÉDIC rund 1,15 Millionen vor allem jüngere Franzosen ohne Beschäftigung, die Finanzhilfe beantragt haben.

»Die Schmach Macrons«, wie die Pariser Tageszeitung Libération in ihrer Mittwochausgabe die Entscheidung des Staatsrats nannte, leiteten in erster Linie die französischen Gewerkschaften ein. Bis auf das christlich-konservative Syndikat CFTC (Confédération des travailleurs chrétiens) waren sie in den vergangenen Monaten solidarisch gegen das Gesetz angerannt, das als eine Säule des neoliberalen Reformpakets der Regierung Macron gilt. Dass der »Conseil d’État« ihrer Argumentation zumindest in der gegenwärtigen Situation folgte, feierten sie als »Sieg«. Der Regierung gilt der erfolgreiche Widerstand der Lohnabhängigen und ihren Gewerkschaften, der in den vergangenen Tagen auch durch Straßenproteste in den großen Städten des Landes getragen wurde, lediglich als »temporärer Erfolg«, wie Macrons Arbeitsministerin Élisabeth Borne vor Journalisten wenig überzeugend anmerkte.

Der Staatsrat habe die Regierung und Macrons Mehrheit in der Nationalversammlung lediglich »gebeten, noch ein bisschen zu warten«. Letztlich sei »nur das Datum« für das Inkrafttreten des Reformgesetzes abgelehnt worden. »Das Gericht hat nicht das Prinzip der Reform selbst in Frage gestellt«, sagte Borne. Eine Leseart, die keine der großen Gewerkschaften teilt. Antoine Lyon-Caen, Rechtsanwalt der linken Gewerkschaft CGT (Confédération Générale du Travail), sprach am Dienstag von einer »wichtigen Entscheidung«; die aktuelle und auch künftige Regierungen könnten das Regelwerk in seiner gegenwärtigen Form vermutlich »über Jahre hinaus« nicht mehr in die Praxis umsetzen. Das Gericht habe erkannt, »dass die beschlossenen (gesetzlichen) Maßnahmen nicht die erwarteten Resultate erreichen« würden.

Selbst Laurent Berger, Führer der größten französischen Gewerkschaft CFDT (Confédération Française Démocratique du Travail) und normalerweise ein wortreicher Unterstützer der meisten »Reformen« seines Präsidenten Macron, trat diesmal heftig auf die Bremse. »Die Suspendierung (des Inkrafttretens, jW) des Gesetzes sieht aus wie die schwere Missbilligung einer schlecht durchdachten Reform.« Auch für die kommenden Monate bis zur Präsidentschaftswahl im Mai 2022 sei mit dem Widerstand der Lohnabhängigen und ihrer Organisationen zu rechnen, falls Macron und Borne mit einigen unbedeutenden Änderungen im vorliegenden Regelwerk einen neuen Anlauf zur Durchsetzung der »Reformziele« wagen sollten.

In der Tat wollen Macron und sein Premierminister Jean Castex in drei Monaten nachlegen. Um die Entscheidung des Staatsrats zu revidieren und die »Reform« noch vor der nächsten Präsidentschaftswahl mit unsicherem Ausgang zu retten, soll per Dekret zunächst die Gültigkeit des alten Regelwerks bis Ende September verlängert werden. In einer – das Ende der Pandemie vorausgesetzt – dann veränderten sozialökonomischen Situation könne auch der Staatsrat das Inkrafttreten der neuen gesetzlichen Maßnahmen kaum noch verhindern, beschrieb am Donnerstag die Wirtschaftszeitung Les Echos die Situation. Die Regierung werde nicht einmal abwarten, ob die wirtschaftliche Entwicklung die Grundlage für einen neuen Versuch liefern werde. Vielmehr bereite Arbeitsministerin Borne auf Anordnung des Staatschefs schon jetzt ein neues Dekret vor – mit dem Ziel, das Gesetz dann am 1. Oktober in Kraft zu setzen.