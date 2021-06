Gibraltar lockert Abtreibungsgesetz

Gibraltar. Mit deutlicher Mehrheit haben die Bewohner der britischen Exklave Gibraltar in einem Referendum für eine Lockerung der strengen Abtreibungsgesetze gestimmt. Den in der Nacht zu Freitag veröffentlichten Abstimmungsergebnissen zufolge votierten rund 62 Prozent für eine entsprechende Gesetzesänderung. Es ging in dem Referendum um die Frage, ob Frauen bis zur zwölften Schwangerschaftswoche einen Abbruch vornehmen lassen können, wenn ihre psychische oder physische Gesundheit gefährdet ist, sie Opfer einer Vergewaltigung wurden oder der Fötus lebensbedrohliche Fehlbildungen aufweist. (AFP/jW)