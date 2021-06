Floyd-Denkmal in New York beschmiert

New York. Unbekannte haben ein Denkmal für den bei einem Polizeieinsatz getöteten Afroamerikaner George Floyd in New York mit schwarzer Farbe beschmiert. Auf der fast zwei Meter großen Büste sei am Donnerstag (Ortszeit) die Aufschrift »Patriot Front«, der Name einer Neonazigruppierung, gefunden worden, teilte die New Yorker Polizei mit. Floyd war am 25. Mai 2020 bei einem Polizeieinsatz in Minneapolis getötet worden. Am Freitag (nach jW-Redaktionsschluss) sollte das Strafmaß gegen den weißen Polizisten Derek Chauvin verkündet werden, der Floyd damals rund neuneinhalb Minuten lang das Knie in den Nacken gedrückt hatte. (dpa/jW)