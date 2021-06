Lebenserwartung in USA 2020 gesunken

New York. Die Lebenserwartung der US-Bevölkerung ist einer Studie zufolge im Jahr 2020 im Vergleich zu 2018 um fast zwei Jahre gesunken. Das geht aus einem Artikel hervor, der am Donnerstag (Ortszeit) im British Medical Journal veröffentlicht wurde. Insgesamt sank die Lebenserwartung in den USA von 2018 bis 2020 den Wissenschaftlern zufolge um 1,87 auf 76,9 Jahre. Besonders extrem habe die Entwicklung Schwarze und Latinos getroffen, deren Lebenserwartung jeweils um mehr als drei Jahre zurückging. (dpa/jW)