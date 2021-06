VW vergibt Boni für gutes Geschäftsklima

Wolfsburg. Bei der Hauptversammlung am 22. Juli legt VW seinen Aktionären ein erweitertes Konzept für den Einschluss mehrerer Umwelt- und Sozialziele in die Berechnung der Vorstandsgehälter vor. Die Veränderungen betreffen vor allem die erste Prämienkategorie, den Jahresbonus. Er soll nun auch etwa vom Stand der CO2-Einsparung, vom Anteil von Frauen und internationalen Teams im Management abhängen, hieß es in einer VW-Präsentation vor Investoren am Freitag. (dpa/jW)