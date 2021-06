Kassel: Frau stirbt in Polizeigewahrsam

Kassel. Im Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Nordhessen ist am Mittwoch nachmittag eine 42jährige Frau ums Leben gekommen. Das teilten die Staatsanwaltschaft Kassel und das Polizeipräsidium Nordhessen in einer gemeinsamen Mitteilung mit. Bei einer turnusmäßigen Kontrolle gegen 18 Uhr wurde sie leblos in einer Gewahrsamszelle gefunden, in der sie laut Angaben der Polizei aus Gründen der Gefahrenabwehr untergebracht worden war. Am Mittwoch war die wohnsitzlose Frau zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen worden. Die Staatsanwaltschaft Kassel hat ein Ermittlungsverfahren zur Feststellung der Todesursache eingeleitet und bei Gericht eine Obduktion des Leichnams beantragt. (jW)