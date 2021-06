Grundrente nur für Neurentner

Berlin. Mit Beginn der Auszahlungen der Grundrente in diesem Juli werden zunächst nur Neurentner von dem Zuschlag profitieren. Sogenannte Bestandsrentner, die Anspruch darauf haben, müssen mit der Auszahlung bis zu ein Jahr und länger warten. Die Deutsche Rentenversicherung bekräftigte im Magazin Spiegel dieses Verfahren. Demnach sind Rentner, die schon länger im Ruhestand sind, bis Ende 2022 an der Reihe. Wie viele Versicherte die Grundrente zu Beginn erhalten, ließ die Rentenkasse dem Bericht zufolge noch offen. In Kraft ist das Gesetz seit Januar. Im Schnitt gibt es einen Zuschlag von 75 Euro. (dpa/jW)