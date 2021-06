Gerüchte um Kursrutsch bei Adler Real Estate

Frankfurt am Main. Ein abrupter Kursrutsch und ungewöhnlich hohe Handelsumsätze bei Aktien von Adler Real Estate haben Anleger am Donnerstag hellhörig gemacht. Die Papiere der Tochtergesellschaft der im SDax notierten Adler Group, die selbst in keinem Auswahlindex vertreten sind, fielen in der Spitze um 8,9 Prozent auf 11,60 Euro. Dabei wechselten rund zehnmal so viele Aktien wie gewöhnlich den Besitzer. Zwei Händler sprachen von vagen Gerüchten um eine Shortsellerattacke. (Reuters/jW)