Softwareentwickler John McAfee tot

Barcelona. Der Softwareentwickler John McAfee ist in einem spanischen Gefängnis gestorben. Der 75 Jahre alte Multimillionär aus den USA sei am Mittwoch nachmittag tot in seiner Zelle in der Haftanstalt Brians 2 etwa 30 Kilometer nordwestlich von Barcelona aufgefunden worden, bestätigten Justizbehörden und ein Gefängnissprecher entsprechende Medienberichte. In den USA war McAfee zuletzt unter anderem wegen Steuerhinterziehung, Betrugs mit Kryptowährungen und Verschwörung zur Geldwäsche angeklagt. Erst am Mittwoch hatte die spanische Justiz grünes Licht für eine Auslieferung McAfees in die USA gegeben. (dpa/jW)