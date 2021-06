Immer mehr Rentner erwerbstätig

Wiesbaden. Immer mehr Menschen im Rentenalter sind erwerbstätig. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag mitteilte, gingen 2019 acht Prozent der Menschen im Alter ab 65 Jahren einer Erwerbsarbeit nach – 2009 waren es noch vier Prozent gewesen. Die Linke kritisierte diesen Trend, der sich durch den demographischen Wandel künftig noch verschärfen dürfte. Die Partei forderte eine »Rückkehr zur Rente mit 65«. Jede Erhöhung des Rentenalters sei eine »versteckte Rentenkürzung«, beklagte die Arbeitsmarktexpertin Sabine Zimmermann. In den vergangenen Tagen hatten mehrere Wirtschaftsinstitute gemeldet, eine weitere Erhöhung des Rentenalters sei unvermeidbar. (AFP/jW)