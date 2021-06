Kommission fordert Abschiebestopp

Berlin. Die vom Bundestag eingesetzte unabhängige »Kommission Antiziganismus« hat einen Abschiebestopp für Sinti und Roma gefordert. Sprecherin Elizabeta Jonuz sagte bei der Vorstellung der Kommissionsergebnisse am Donnerstag, für diese Menschengruppe gebe es keine sicheren Herkunftsländer. Das Gremium sprach sich für die Ernennung eines Beauftragten für Antiziganismus im Kanzleramt aus. Die Verfolgung und Ermordung von Sinti und Roma in der Nazizeit erfahre zuwenig Beachtung. Der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma begrüßte den Bericht und stellte fest, dass in der BRD ein Bewusstsein für die strukturelle Benachteiligung von Sinti und Roma in nahezu allen Lebensbereichen fehle. (dpa/jW)