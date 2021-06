100 Jahre KPCh: Ausstellung zum Gründungstag online

Berlin. In Kooperation mit China Media Group (CMG) Europe hatte die Tageszeitung junge Welt geplant, anlässlich des 100. Jahrestages der Gründung der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) am 1. Juli eine Fotoausstellung zu den historischen Wurzeln der Partei in Europa in der jW-Ladengalerie zu eröffnen. Die aktuell gültigen pandemiebedingten Beschränkungen sowie ein Brand- und Wasserschaden im jW-Redaktionsgebäude machen dies gegenwärtig unmöglich. Die Inhalte stellen wir als Onlinebilderstrecke bereit. Wir hoffen, die Fotoausstellung in unseren Räumlichkeiten nachholen zu können, wenn die Umstände dies zulassen. Die Ausstellung »Der Beginn des Marsches – 100 Jahre KP Chinas« ist unter www.jungewelt.de/kpch100 erreichbar. (jW)