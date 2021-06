Merkel fordert harten Kurs gegen Russland

Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat vor dem EU-Gipfel in Brüssel ein hartes Vorgehen gegen Russland gefordert. »Die Ereignisse der letzten Monate – und nicht nur in Deutschland – haben deutlich gezeigt, dass es nicht reicht, wenn wir auf die Vielzahl russischer Provokationen unkoordiniert reagieren«, sagte sie am Donnerstag in ihrer letzten Regierungserklärung als Kanzlerin im Bundestag. Die EU sei wegen ihrer »räumlichen Nähe« und ihrer »Verantwortung« gegenüber »Ländern in der östlichen Partnerschaft« gefordert, auf »russische Aktivitäten« zu reagieren. (dpa/jW)