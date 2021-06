Chaschukdschi: Hinweis auf US-Verstrickung

New York. Im Fall des ermordeten saudiarabischen Journalisten Dschamal Chaschukdschi (englisch Jamal Khashoggi) gibt es neue Hinweise auf eine paramilitärische Ausbildung mehrerer Tatbeteiligter in den USA. Vier Mitglieder des Mordkommandos nahmen einem Bericht der New York Times vom Dienstag (Ortszeit) zufolge 2017 an einem Training der privaten Sicherheitsfirma Tier 1 Group teil. Zwei von ihnen hatten demnach bereits von Oktober 2014 bis Januar 2015 an einem vorherigen Ausbildungsgang teilgenommen. Die Zeitung beruft sich auf die Aussage eines Managers des US-Unternehmens Cerberus Capital Management, der Muttergesellschaft der Tier 1 Group. Dieser hatte sich für einen Posten im US-Verteidigungsministerium beworben. In einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber dem Pentagon erklärte er, dass die Ausbildung der saudiarabischen Agenten defensiver Natur gewesen sei und »keinen Bezug zu ihren späteren abscheulichen Taten« gehabt habe. (AFP/jW)