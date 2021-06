Bis 2023 gebunden

München. Der FC Bayern hat seinen Basketballerfolgstrainer Andrea Trinchieri halten können und mit einem neuen Vertrag bis 2023 an sich gebunden, wie der Verein am Dienstag mitteilte. Der Italiener war vor einem Jahr nach München gekommen und hatte die Bayern zum Pokalsieg, ins Bundesligafinale und als erstes deutsches Team in das Viertelfinale der Euroleague gebracht. (dpa/jW)