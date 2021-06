Copa Corona

São Paulo. Bei der Copa América in Brasilien hat es bis zum Montag mittag (Ortszeit) 140 Coronafälle gegeben. Nach Angaben des südamerikanischen Fußballverbandes Conmebol liegt bei den bisher 15.235 durchgeführten Tests die Quote der Infizierten bei 0,9 Prozent. Das sei ein »klares Zeichen« dafür, »dass die Präventivmaßnahmen und Gesundheitsprotokolle wie erwartet funktionieren«, teilte Conmebol mit. Allein in der venezolanischen Delegation hatten sich rund ein Dutzend Spieler und Mitarbeiter infiziert. Zuletzt hatten Spieler der chilenischen Nationalmannschaft einen Friseur in ihrem Hotel in Cuiaba empfangen und damit gegen die Coronaauflagen verstoßen. (dpa/jW)