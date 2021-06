Bunte Stadien

München. Das Münchner Stadion darf beim EM-Spiel der deutschen Fußballmannschaft gegen Ungarn am Mittwoch nicht in Regenbogenfarben beleuchtet werden. Die Europäische Fußballunion (UEFA) lehnte am Dienstag einen entsprechenden Antrag des Münchner Stadtrats ab. Angesichts des UEFA-Verbots kündigten die Stadionbetreiber in Frankfurt am Main, Köln, Wolfsburg und Berlin (Olympiastadion) an, ihre Stadien während des Ungarn-Spiels in Regenbogenfarben erstrahlen zu lassen.(dpa/jW)