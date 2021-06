Weltmeisterliches Aus

Eugene. 800-Meter-Weltmeister Donavan Brazier hat die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio verpasst. Der 24jährige ging das Rennen bei den US-Meisterschaften am Montag abend (Ortszeit) in Eugene viel zu schnell an und brach am Ende ein. Als achter in 1:47,88 Minuten hatte er einen deutlichen Rückstand auf den Sieger Clayton Murphy (1:43,17). »Es gibt Dinge, die Champions überwinden müssen. Ich konnte sie nicht überwinden«, sagte Brazier.(dpa/jW)